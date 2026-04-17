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COB sobre Oscar: 'Uma lenda que não cabe em números'

Morre Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro, aos 68 anos

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O COB (Comitê Olímpico do Brasil) e o jornal argentino Clarín publicaram notas de pesar sobre a morte do jogador brasileiro de basquete, Oscar Shmidt.

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