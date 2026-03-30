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Cônsul-geral de Israel fala sobre conflito com Irã

Ataques no Oriente Médio completaram um mês no último fim de semana

Link Record News|Do R7

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O cônsul-geral de Israel discutiu o conflito entre Israel e Irã em uma entrevista ao 'Link News'.

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