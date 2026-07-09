Conteúdo contra mulheres se propaga nas redes sociais disfarçado de humor

Um estudo conduzido pela Universidade Federal da Bahia identificou a presença significativa de conteúdo misógino em plataformas de mensagens instantâneas. Imagens compartilhadas são tom humorístico como disfarce.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!