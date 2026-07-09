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Conteúdo contra mulheres se propaga nas redes sociais disfarçado de humor

Estudo da UFBA analisou imagens compartilhadas em rede social de mensagens

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Um estudo conduzido pela Universidade Federal da Bahia identificou a presença significativa de conteúdo misógino em plataformas de mensagens instantâneas. Imagens compartilhadas são tom humorístico como disfarce.

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