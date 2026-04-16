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Coreia do Sul registra recorde de turistas em um único mês

Dois milhões de pessoas visitaram o país em apenas 30 dias para acompanhar shows

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O retorno do grupo BTS aos palcos está gerando um impacto significativo no turismo e na economia global. Em março, Seul registrou um recorde histórico de mais de 2 milhões de visitantes em apenas 30 dias.

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