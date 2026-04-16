Coreia do Sul registra recorde de turistas em um único mês

O retorno do grupo BTS aos palcos está gerando um impacto significativo no turismo e na economia global. Em março, Seul registrou um recorde histórico de mais de 2 milhões de visitantes em apenas 30 dias.



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