Cosme: Ancelotti treina Gabriel Magalhães e Casemiro para 'encaixotar' Haaland
Seleção brasileira trabalha sob calor intenso de olho no jogo contra a Noruega pelas oitavas da Copa
O colunista do R7 Cosme Rímoli acompanhou o treino da seleção brasileira nesta sexta (3). A equipe se prepara para enfrentar a Noruega no domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo Cosme, o treinador Carlo Ancelotti conta com o zagueiro Gabriel Magalhães e com o volante Casemiro para executar a estratégia de 'encaixotar' Haaland, o artilheiro norueguês.
Ainda segundo Cosme, Danilo Santos é o mais cotado para assumir a vaga deixada por Lucas Paquetá no meio-campo. O motivo é a intensidade do jogo, que deve ser disputado sob forte calor nos EUA.
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