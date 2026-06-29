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Crianças ficam feridas após caírem de uma van escolar

Condutor é acusado de negligência ao transportar os alunos sem segurança adequada

Link Record News|Do R7

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Um incidente alarmante ocorreu na Índia quando a porta traseira de uma van escolar se abriu inesperadamente enquanto o veículo estava em movimento.

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