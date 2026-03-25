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Dan Stulbach dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS

Ator está em cartaz em SP com a peça 'O Mercador de Veneza', de Shakespeare

Link Record News|Do R7

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A peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, está em cartaz em São Paulo, com apresentações até o dia 17 de maio. O ator Dan Stulbach interpreta o agiota Shylock e compartilhou com a RECORD NEWS sua experiência em trazer esse personagem à vida.

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