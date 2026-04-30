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Empresa ligada a Daniel Vorcaro é alvo de processos por venda casada

Vítimas faziam empréstimos com desconto na folha e recebiam cobranças indevidas

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Uma empresa corretora de seguros ligada ao Banco Master é alvo de mais de 300 processos no Maranhão por cobrar dos clientes serviços que eles nunca contrataram. O que ocorria era a cobrança de títulos de capitalização e seguros, vinculada à liberação de empréstimos consignados, um método  ilegal conhecido como venda casada.

A família de Daniel Vorcaro possui um histórico em administrar empresas que utilizavam a prática. A irmã de Vorcaro, Natalia Vorcaro Zettel, casada com Fabiano Zettel, acusado de ser o operador financeiro no esquema de fraudes, era sócia de uma dessas empresas.

As defesas de Daniel Vorcaro e Natalia Vorcaro Zettel não quiseram se manifestar para a reportagem.

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