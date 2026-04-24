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Microrganismos de ambientes extremos irão ao espaço

Amostras do deserto do Atacama e Antártida terão resistência testada por meses

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A missão Polaris tem o objetivo de testar a resistência de seis microrganismos a condições sem oxigênio, gravidade zero, alta radiação e temperaturas extremas.

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