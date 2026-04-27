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Deputado Pedro Uczai dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS

Líder do PT na Câmara fala sobre pesquisas eleitorais, cenário econômico e mais

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O deputado federal Pedro Uczai falou sobre a reforma do Judiciário proposta pelo Partido dos Trabalhadores, focando na modernização das instituições democráticas.

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