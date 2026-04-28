Rei Charles 3° reforça laços com os EUA durante discurso
Encontro com Donald Trump acontece em meio à tensão da guerra com o Irã
O rei Charles 3° está nos Estados Unidos para uma visita diplomática. No discurso, Charles destacou a importância de reforçar os laços históricos entre os EUA e o Reino Unido, num momento em que a relação entre as duas nações enfrenta tensões devido à guerra no Irã.
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