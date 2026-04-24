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Novo ministro do Empreendedorismo detalha atuação na pasta em entrevista exclusiva

Paulo Henrique Pereira assumiu a função nesta semana, após saída de Tadeu Alencar

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O novo ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira, falou sobre os desafios enfrentados pelo setor durante uma entrevista exclusiva à RECORD NEWS. Ele destacou a importância de combater o endividamento das pequenas empresas e mencionou a possível expansão do programa "Desenrola" para incluir pequenos negócios.

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