Novo ministro do Empreendedorismo detalha atuação na pasta em entrevista exclusiva

O novo ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira, falou sobre os desafios enfrentados pelo setor durante uma entrevista exclusiva à RECORD NEWS. Ele destacou a importância de combater o endividamento das pequenas empresas e mencionou a possível expansão do programa "Desenrola" para incluir pequenos negócios.



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