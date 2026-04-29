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Jorge Messias responde questionamentos na CCJ do Senado

Advogado-geral da União foi indicado por Lula para vaga de Barroso no STF

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Durante sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, discutiu temas cruciais como a questão fundiária no Brasil e a regulamentação das redes sociais.

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