Jorge Messias responde questionamentos na CCJ do Senado

Durante sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, discutiu temas cruciais como a questão fundiária no Brasil e a regulamentação das redes sociais.



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