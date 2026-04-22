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Entenda a real responsabilidade dos clubes durante os jogos

Instituições são punidas após mau comportamento de torcedores e funcionários

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Casos de racismo têm sido frequentes no futebol mundial, mesmo com o crescimento das punições e o posicionamento de vários atletas e instituições envolvidas.

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