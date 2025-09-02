Enxame migratório de abelhas se fixa em posto de gasolina e deixa três pessoas feridas

Clientes e funcionários se desesperaram ao perceber que logo pela manhã um enxame de abelhas se alojava perto de uma das bombas de um posto de gasolina, em Goiânia (GO).



"São enxames migratórios, e até 72 horas eles podem migrar para outra área, sendo que a outra área não serviu de abrigo para aquelas abelhas", explica Daniel Graziane, secretário municipal de Saúde.



Não se deve jogar produtos químicos, muito menos atear fogo. O ideal, segundo especialistas, é se manter o mais distante possível e procurar o centro de zoonoses ou um agricultor experiente.