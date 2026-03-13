Equipe atualiza situação de saúde de Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado devido a um quadro grave de pneumonia bilateral. Médicos responsáveis pelo tratamento informaram que ele apresentou sintomas como febre intensa e calafrios durante a madrugada. O diagnóstico revelou uma infecção bacteriana nos pulmões.



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