Equipe atualiza situação de saúde de Jair Bolsonaro
Ele apresentou febre, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado devido a um quadro grave de pneumonia bilateral. Médicos responsáveis pelo tratamento informaram que ele apresentou sintomas como febre intensa e calafrios durante a madrugada. O diagnóstico revelou uma infecção bacteriana nos pulmões.
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