Exclusivo: 'Vou procurar dividir o protagonismo da casa entre os parlamentares', diz Hugo Motta

Em entrevista exclusiva para a RECORD NEWS nesta terça-feira (4), Hugo Motta (Republicanos-PB), eleito presidente da Câmara dos Deputados no sábado (1°) , detalha o início dos trabalhos no Congresso e as principais resoluções para 2025. Segundo Motta, o objetivo da nova gestão é "dividir o protagonismo da casa entre os parlamentares" e é de extrema importância que os deputados sejam prestigiados e tenham responsabilidade.



O deputado afirma que "a Constituição será o principal guia" das decisões e que quando ela não é respeitada "a democracia, como um todo, sai perdendo". Motta destaca "que o Parlamento brasileiro, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados estarão de pé e prontos para evitar e reagir, se preciso for, a qualquer tipo de ditadura e interferência dentro dessa estruturação de poder do nosso país".



Sobre as emendas parlamentares , o presidente da Câmara assegura que "não há problema em dar essa transparência". "Temos tranquilidade e penso que é até bom. [...] Que o STF e a Polícia Federal investiguem e puna quem está cometendo qualquer tipo de delito", completa.



Ao falar da recente tensão entre os poderes , Motta diz que pretende atuar para aliviar as discussões, principalmente com o Judiciário, já que o "Brasil tem outros graves problemas para perder energia com poderes batendo cabeça". "Temos que ter maturidade para entender que quando os poderes estão rivalizando algum assunto, todo o país sai perdendo", acrescenta.