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Famílias sobrevivem de mineração improvisada

Poços cavados em hortas garantem renda, mas expõem trabalhadores a riscos fatais

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Na cidade de Jos, localizada no centro da Nigéria, famílias estão recorrendo à mineração informal como meio de subsistência. Em um cenário em que a pobreza prevalece e as oportunidades são escassas, moradores transformam seus quintais em minas improvisadas para extrair estanho e outros minerais valiosos.

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