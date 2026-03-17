Famílias sobrevivem de mineração improvisada

Na cidade de Jos, localizada no centro da Nigéria, famílias estão recorrendo à mineração informal como meio de subsistência. Em um cenário em que a pobreza prevalece e as oportunidades são escassas, moradores transformam seus quintais em minas improvisadas para extrair estanho e outros minerais valiosos.



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