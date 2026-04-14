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Fósseis viram arte em exposição inusitada na Holanda

Museu transforma restos pré-históricos em esculturas monumentais diferentes

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Uma exposição inovadora em Amsterdã está transformando a maneira como o público interage com fósseis. No museu da cidade holandesa, peças que normalmente seriam exibidas apenas para fins científicos agora ganham vida como obras de arte.

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