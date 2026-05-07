Lula fala sobre a relação de Trump com o Brasil

Depois de uma reunião a portas fechadas com Donald Trump, o presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva e contou uma história inusitada: ele disse que esqueceu de levar uma foto de Trump com Vicente Matheus e Marlene Matheus, que foram presidentes do Corinthians.



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