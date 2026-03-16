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Governo indiano vai indenizar vítimas de incêndio em hospital

11 funcionários sofreram queimaduras; fogo começou durante a madrugada

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Um incêndio ocorreu em um hospital no leste da Índia, resultando na morte de pelo menos 10 pacientes internados na unidade de atendimento a traumas.

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