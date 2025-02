Homem é agredido após ser acusado de encostar em carro de luxo em Sorocaba

Um motorista foi agredido após ser acusado de encostar em um carro de luxo dentro do estacionamento de uma farmácia em Sorocaba , interior de São Paulo, nesta segunda-feira (10). Edson, um organizador de eventos de 57 anos, manobrava uma caminhonete no local quando esbarrou no veículo de luxo. Nesse momento, o proprietário do carro atingido abriu a porta e o agrediu — e fugiu em seguida.



Além de levar um soco, a vítima sofreu uma queda, que resultou no rompimento do ligamento do ombro direito e em uma fratura no quadril.