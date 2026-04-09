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Homem é retirado com vida de mina de ouro após 13 dias

Incidente ocorreu devido à inundação do local

Link Record News|Do R7

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Um minerador foi resgatado após passar 13 dias preso em uma mina no México. O incidente ocorreu devido à inundação do local. Durante as operações, outro trabalhador também foi encontrado, mas sem vida.

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