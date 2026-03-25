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Infectologista alerta sobre importância da vacinação contra o sarampo

Crianças podem ficar com sequelas gravíssimas sem a imunização

Link Record News|Do R7

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Alertas constantes têm sido disparados pelo Brasil com a descoberta de novos casos de sarampo. Para destacar a importância da vacinação contra a doença, o 'Link News' entrevistou a infectologista Mirian Dal Ben.

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