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'Link News' entrevista o diretor de Dhaka Vibra; filme será exibido na RECORD NEWS

Documentário mostra paixão pelo futebol em Bangladesh e torcida pelas seleções brasileira e argentina

Link Record News|Do R7

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O cineasta Rafael Bergamasco lançou um documentário que destaca a inesperada paixão dos habitantes de Bangladesh pelas seleções de futebol do Brasil e da Argentina.

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