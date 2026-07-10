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Novas regras de fronteira causam filas nos aeroportos europeus

Sistema digital substitui carimbo em passaportes e gera atrasos significativos

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Novas regras de fronteira adotadas pela União Europeia causam filas nos aeroportos europeus. Sistema digital substitui carimbo em passaportes e gera atrasos significativos.

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