Novas regras de fronteira causam filas nos aeroportos europeus
Sistema digital substitui carimbo em passaportes e gera atrasos significativos
Novas regras de fronteira adotadas pela União Europeia causam filas nos aeroportos europeus. Sistema digital substitui carimbo em passaportes e gera atrasos significativos.
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