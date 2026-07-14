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Reality show estreia em julho na tela da RECORD NEWS

Projeto reúne empresários para avaliar ideias de empreendedores de comunidades brasileiras

Link Record News|Do R7

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O programa Elevator Pitch Brasil vai estrear na RECORD NEWS no dia 21 de julho. Apresentado por Dani Suzuki, o show traz à tona a inovação e o talento de empreendedores oriundos de favelas e comunidades periféricas do país.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

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