Reality show estreia em julho na tela da RECORD NEWS

O programa Elevator Pitch Brasil vai estrear na RECORD NEWS no dia 21 de julho. Apresentado por Dani Suzuki, o show traz à tona a inovação e o talento de empreendedores oriundos de favelas e comunidades periféricas do país.



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