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Donald Trump considera trégua com Irã encerrada; especialista analisa declaração

Presidente dos Estados Unidos prometeu fortes ataques na noite desta quarta-feira (8)

Link Record News|Do R7

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O professor em relações internacionais e economista Igor Lucena avaliou, durante o 'Link News' desta quarta-feira (8), as recentes declarações do presidente Donald Trump em torno do suposto fim das negociações de paz com o Irã.

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