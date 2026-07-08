Donald Trump considera trégua com Irã encerrada; especialista analisa declaração

O professor em relações internacionais e economista Igor Lucena avaliou, durante o 'Link News' desta quarta-feira (8), as recentes declarações do presidente Donald Trump em torno do suposto fim das negociações de paz com o Irã.



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