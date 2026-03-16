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Iniciativa no Amazonas ajuda a conservar espécie de tartaruga no Rio Negro

Comunidades ribeirinhas e biólogos participam de ação no Amazonas

Link Record News|Do R7

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Cerca de 1.500 tartarugas foram soltas no Rio Negro em uma ação conjunta entre biólogos e comunidades ribeirinhas do Amazonas. Este evento faz parte de um programa contínuo de conservação da espécie na região.

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