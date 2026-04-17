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Irã anuncia reabertura do estreito de Ormuz durante trégua

Medida vale até o fim do cessar-fogo na próxima quarta (22); EUA mantêm bloqueio naval

Link Record News|Do R7

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Após a decisão anunciada sobre a reabertura total do estreito de Ormuz e a liberação geral a todos os navios na passagem marítima, três petroleiros iranianos deixaram o golfo do Irã com 5 milhões de barris do combustível bruto.

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