Irã anuncia reabertura do estreito de Ormuz durante trégua

Após a decisão anunciada sobre a reabertura total do estreito de Ormuz e a liberação geral a todos os navios na passagem marítima, três petroleiros iranianos deixaram o golfo do Irã com 5 milhões de barris do combustível bruto.



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