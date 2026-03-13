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Israel lança panfletos de propaganda no céu de Beirute

Papéis lançados diziam: 'Vocês devem desarmar o Hezbollah, o escudo do Irã'

Link Record News|Do R7

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O exército israelense aumentou os ataques contra alvos no Líbano e lançou panfletos de propaganda sobre a capital do país, Beirute. Os folhetos pediam ao povo libanês que desarmasse o Hezbollah e incluíam um QR-code.

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