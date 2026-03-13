Israel lança panfletos de propaganda no céu de Beirute

O exército israelense aumentou os ataques contra alvos no Líbano e lançou panfletos de propaganda sobre a capital do país, Beirute. Os folhetos pediam ao povo libanês que desarmasse o Hezbollah e incluíam um QR-code.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!