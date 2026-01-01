Jair Bolsonaro deixa hospital em Brasília após procedimentos cirúrgicos
Ex-presidente retorna à Superintendência da Polícia Federal após alta médica
O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star em Brasília, nesta quinta-feira (1º), após passar por procedimentos cirúrgicos. Os procedimentos visavam aliviar problemas de soluços persistentes enfrentados por Bolsonaro nos últimos dias.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Homem é agredido por motorista de ônibus em Campinas
Confusão teria iniciado após o veículo parar em faixa de pedestre
Polícia descobre fábrica de bebidas falsificadas
Estabelecimento vendia produto de qualidade inferior em recipientes de marca
Casa de idosos é mantido refém durante assalto em SP
Criminosos invadiram a casa e exigiram transferências bancárias das vítimas
Carro estacionado na curva é arrastado por ônibus em Campinas (SP)
Motorista do coletivo discutiu com o dono do veículo, que se recusou a fazer manobra
Pesquisa revela intenções de voto para eleições de 2026 no Rio de Janeiro
Instituto Real Time Big Data aponta favoritos para governador e Senado no estado
Vídeos mostram alagamentos em Itaquera e no centro de São Paulo após chuvas desta terça (16)
Defesa Civil alerta para raios, ventos e granizo
Motorista é preso após atropelar e matar homem de 25 anos
Horas antes do crime, suspeito foi visto bebendo em uma pizzaria do bairro
Suspeito de matar companheira é preso no Pará
Ele enviou prints à amiga da vítima e relatou brigas com a mulher
Homem mata a companheira a facadas em condomínio
Suspeito tinha brigas frequentes com a vítima; casal tinha filho de quatro anos
Homem é morto a tiros por criminosos na frente de casa
Suspeitos apareceram em uma motocicleta, atiraram contra a vítima e fugiram
Funcionário dos Correios é assaltado enquanto fazia entrega
Ladrões se passavam por mototaxistas
Criminosos invadem casa e sequestram vítima no interior de Minas Gerais
Câmeras de segurança registraram a ação dos policiais disfarçados que conseguiram salvar o homem
Criminosos atacam ônibus carregados de mercadorias
Eles miram pessoas que vão para o Paraguai fazer compras
Grupo é suspeito de aplicar golpes na venda de passagens aéreas
Após receber o pagamento pelo pacote de viagens, quadrilha sumia com o dinheiro