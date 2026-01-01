Jair Bolsonaro deixa hospital em Brasília após procedimentos cirúrgicos

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star em Brasília, nesta quinta-feira (1º), após passar por procedimentos cirúrgicos. Os procedimentos visavam aliviar problemas de soluços persistentes enfrentados por Bolsonaro nos últimos dias.



