Jair Bolsonaro deixa hospital em Brasília após procedimentos cirúrgicos

Ex-presidente retorna à Superintendência da Polícia Federal após alta médica

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star em Brasília, nesta quinta-feira (1º), após passar por procedimentos cirúrgicos. Os procedimentos visavam aliviar problemas de soluços persistentes enfrentados por Bolsonaro nos últimos dias.

