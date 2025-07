Ladrão invade casa de shows no Rio por buraco na parede e causa prejuízo de R$ 10 mil

Três criminosos furtaram uma casa de shows em Madureira, na zona norte do Rio, durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram dois suspeitos dando cobertura do lado de fora, enquanto um terceiro entrou no local por um buraco feito na parede da loja vizinha.



Com o rosto coberto por um casaco, o invasor caminhou pelo salão por mais de duas horas, recolhendo objetos como televisão, bebidas, fios e equipamentos do bar. " Muito triste , muito triste”, lamentou o dono do estabelecimento. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 10 mil. O caso foi registrado na delegacia do bairro, que analisa as imagens para identificar os envolvidos.