Lava cobre estrada e altera rotina de moradores da ilha

Uma erupção vulcânica na ilha de Reunião impactou significativamente a vida local ao bloquear uma das principais estradas que conectam o sul ao leste do território francês no Oceano Índico. O fenômeno natural lançou rios de lava sobre a via, transformando um trajeto que normalmente levaria 30 minutos em uma viagem de duas horas e meia.



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