'Medidas provisórias do governo estão sendo dribladas', diz Eduardo Cunha
Ex-presidente da Câmara é pré-candidato ao cargo de deputado federal em 2026
O ex-deputado Eduardo Cunha discute seu período como presidente da Câmara e as diferenças no gerenciamento das pautas atuais.
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