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'Medidas provisórias do governo estão sendo dribladas', diz Eduardo Cunha

Ex-presidente da Câmara é pré-candidato ao cargo de deputado federal em 2026

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O ex-deputado Eduardo Cunha discute seu período como presidente da Câmara e as diferenças no gerenciamento das pautas atuais.

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