Ministra das Mulheres fala sobre nova licença-paternidade

A licença-paternidade no Brasil foi ampliada para até 20 dias com a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 31 de março de 2026. A mudança na legislação representa um avanço significativo nas políticas familiares e busca promover uma divisão mais equitativa das responsabilidades parentais entre homens e mulheres.



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