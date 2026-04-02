Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Ministra das Mulheres fala sobre nova licença-paternidade

Márcia Lopes avalia impactos na competitividade feminina no mercado de trabalho

Link Record News|Do R7

  • Google News

A licença-paternidade no Brasil foi ampliada para até 20 dias com a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 31 de março de 2026. A mudança na legislação representa um avanço significativo nas políticas familiares e busca promover uma divisão mais equitativa das responsabilidades parentais entre homens e mulheres.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • criancas
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.