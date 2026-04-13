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Missão marca nova era espacial após retorno à Terra

Especialista analisa viagem histórica à Lua e fala de futuras viagens ao espaço

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A missão Artemis 2 marcou um avanço significativo na exploração espacial ao levar quatro astronautas para um sobrevoo histórico pelo lado oculto da Lua. A viagem ultrapassou a marca de 400 mil quilômetros da Terra e terminou com o pouso seguro da cápsula Orion no Oceano Pacífico. O geofísico Sérgio Sacani acompanhou de perto cada etapa dessa jornada.

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