Missão marca nova era espacial após retorno à Terra

A missão Artemis 2 marcou um avanço significativo na exploração espacial ao levar quatro astronautas para um sobrevoo histórico pelo lado oculto da Lua. A viagem ultrapassou a marca de 400 mil quilômetros da Terra e terminou com o pouso seguro da cápsula Orion no Oceano Pacífico. O geofísico Sérgio Sacani acompanhou de perto cada etapa dessa jornada.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!