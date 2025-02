Mulher que esfaqueou filha do ex-namorado é presa no Paraná

Uma mulher que tentou matar a filha do ex-companheiro foi presa pela Polícia Civil do Paraná nesta segunda-feira (17) em Colombo, na região metropolitana de Curitiba.



O homem denunciou a agressora após o ataque à filha com uma faca . O crime ocorreu no mercado onde a vítima trabalhava. A acusada responderá por tentativa de homicídio por motivo fútil.