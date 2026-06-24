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Museu em Londres faz exposição especial de Frida Kahlo

Procura por mostra pode bater recorde de visitantes no famoso Tate Modern

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O Tate Modern, um dos principais museus de arte de Londres, está se preparando para uma aguardada exposição dedicada à artista mexicana Frida Kahlo.

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