Nove mulheres denunciam o crime de perseguição a cada hora no Brasil

O crime de perseguição, conhecido como stalking , completou quatro anos na legislação brasileira, mas apresenta números alarmantes: nove mulheres denunciam o crime a cada hora no Brasil.



O delito é definido pelo ato de perseguir alguém insistentemente e por qualquer meio, ameaçando a pessoa física ou psicologicamente, restringindo a capacidade de locomoção e invadindo a liberdade e privacidade do indivíduo. Desde 2021, stalking está na legislação com pena de seis meses a dois anos de prisão, podendo chegar a três anos se a vítima for uma mulher.



Segundo a delegada Raquel Gallinati, especialista no assunto, os criminosos não estão necessariamente inseridos em questões de relacionamento com o perseguido, podendo ser apenas uma admiração, fixação ou uma rejeição. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 mostram que 77.083 denúncias foram registradas no país, tendo um caso a cada 6 minutos e 48 segundos.