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Parlamento iraniano aprova pedágio no estreito de Ormuz

Nos EUA, o preço do galão de gasolina atingiu US$ 4 pela primeira vez desde 2022

Link Record News|Do R7

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O parlamento do Irã aprovou planos que estabelecem um pedágio para os navios que transitam pelo estratégico estreito de Ormuz. A medida reforça a soberania iraniana e o papel das forças militares na região. O estreito é uma passagem vital por onde cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo circula.

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