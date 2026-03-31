Parlamento iraniano aprova pedágio no estreito de Ormuz

O parlamento do Irã aprovou planos que estabelecem um pedágio para os navios que transitam pelo estratégico estreito de Ormuz. A medida reforça a soberania iraniana e o papel das forças militares na região. O estreito é uma passagem vital por onde cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo circula.



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