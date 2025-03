Plantações de maconha são alvo de operação entre a PF brasileira e o Paraguai

Uma operação conjunta do Brasil com o Paraguai no combate ao tráfico de drogas entrou em uma nova fase. O foco, no momento, é destruir plantações de maconha no território paraguaio. O trabalho é uma parceria da Polícia Federal do Brasil com a Secretaria Nacional Antidrogas paraguaia. Em 2024, foram destruídas mais de 4 toneladas da droga em fase de plantio.