Policial militar é preso por suspeita de envolvimento com grupo de extermínio no Rio Grande do Norte

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento com crimes de milícia privada e homicídios , entre elas um policial militar, em Potiguar, no interior do estado. As investigações fazem parte da Operação Poder Paralelo, deflagrada na última quinta-feira (14), quando as prisões foram realizadas. Durante a ação, foram apreendidos distintivos, armas, munições e coletes balísticos. A polícia continua tentando identificar mais envolvidos no caso.