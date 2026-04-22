Presidente da Caixa detalha novas regras do Minha Casa, Minha Vida
Mudanças favorecem a classe média e facilitam o acesso à casa própria
A partir desta quarta-feira (22), começam a valer as novas regras do Minha Casa Minha Vida, que incluem limites maiores de renda e dos valores dos financiamentos.
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