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Presidente da Caixa detalha novas regras do Minha Casa, Minha Vida

Mudanças favorecem a classe média e facilitam o acesso à casa própria

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A partir desta quarta-feira (22), começam a valer as novas regras do Minha Casa Minha Vida, que incluem limites maiores de renda e dos valores dos financiamentos.

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