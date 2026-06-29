Projeto SAFiel mobiliza torcida do Corinthians em busca de mudança estrutural

No último sábado (27), foi realizada uma Superlive para angariar assinaturas para a SAFiel. Nesta segunda (29), o apoio ao projeto já passa de 73 mil assinaturas.



Em entrevista ao programa Link News, Carlos Teixeira, um dos idealizadores da SAFiel, falou sobre as intenções da proposta.



“É a melhor alternativa para que o Corinthians possa recomeçar administrativamente um novo modelo de governança, uma nova estrutura de capital para que a dívida possa ser paga, para que o futebol seja profissionalizado e afastado da política associativa”, disse.



O projeto, que depende da aprovação interna do clube para avançar, também planeja preparar a distribuição de ações entre torcedores, criando um modelo em que milhares de corintianos possam se tornar acionistas.



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