RD Congo sofre com casos de ebola e atuação de mílicias

A República Democrática do Congo enfrenta uma grave crise humanitária com um novo surto de ebola que resultou em 91 mortes e mais de 500 casos. A situação é agravada por mais de 100 milícias armadas que lutam pelo controle territorial, causando deslocamentos massivos.



O general Ulisses de Mesquita Gomes lidera as Forças da Missão de Estabilização das Nações Unidas (Monusco). O Congo, embora rico em recursos minerais, possui infraestrutura precária e altos índices de criminalidade.



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