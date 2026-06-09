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RD Congo sofre com casos de ebola e atuação de mílicias

País registrou 91 mortes; onda de violência provoca deslocamento de civis

Link Record News|Do R7

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A República Democrática do Congo enfrenta uma grave crise humanitária com um novo surto de ebola que resultou em 91 mortes e mais de 500 casos. A situação é agravada por mais de 100 milícias armadas que lutam pelo controle territorial, causando deslocamentos massivos.

O general Ulisses de Mesquita Gomes lidera as Forças da Missão de Estabilização das Nações Unidas (Monusco). O Congo, embora rico em recursos minerais, possui infraestrutura precária e altos índices de criminalidade.

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