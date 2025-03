RECORD NEWS contra a dengue: vazamento em bueiro preocupa população em Olinda

Moradores da cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, denunciaram um acúmulo persistente de água próximo a bueiros, no bairro Jardim Fragoso, mesmo em dias em que não chove. O local pode ser tornar foco do mosquito da dengue devido ao excesso de água parada.



Procurada, a prefeitura do município de Olinda respondeu à RECORD NEWS que irá realizar uma intervenção na drenagem do local na próxima terça-feira (25) para resolver o problema.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.