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Reinaldo Carneiro Bastos dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS

Presidente da Federação Paulista de Futebol fala sobre arbitragem e competições

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Eleito para um terceiro mandato na principal federação estadual do futebol brasileiro, Reinaldo Carneiro Bastos concedeu uma entrevista exclusiva nesta quinta (16).

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