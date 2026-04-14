Robô atleta quase iguala marca de Usain Bolt nos 100 metros rasos

O teste do robô chinês Bolt , nos 100 metros rasos do atletismo, fez dele o robô bípede mais veloz de todos, completando o circuito em apenas 10 segundos. O tempo recorde também quase superou o do ser humano mais rápido da Terra, Usain Bolt , que detém a marca de 9 segundos e 58 centésimos.



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