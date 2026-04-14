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Robô atleta quase iguala marca de Usain Bolt nos 100 metros rasos

Corredor jamaicano tem marca de 9,58 segundos; humanoide correu em 10 segundos

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O teste do robô chinês Bolt, nos 100 metros rasos do atletismo, fez dele o robô bípede mais veloz de todos, completando o circuito em apenas 10 segundos. O tempo recorde também quase superou o do ser humano mais rápido da Terra, Usain Bolt, que detém a marca de 9 segundos e 58 centésimos.

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