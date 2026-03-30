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Ronaldo Caiado anuncia pré-candidatura à Presidência

Governador de Goiás foi escolhido pelo PSD após desistência de Ratinho Jr.

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Ronaldo Caiado, governador de Goiás, lançou sua pré-candidatura à presidência.

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